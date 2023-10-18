В Казахстане мужчины украли невесту и получили 7 лет тюрьмы

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Суд в Казахстане квалифицировал кражу невесты как похищение человека. Похитители проведут в местах лишения свободы семь лет.

Фото: openverse

По информации СМИ Казахстана, в 2022 года гражданин Ж. познакомился с гражданкой А., но девушка не захотела продолжать общение. Тогда мужчина решился на кражу возлюбленной с целью дальнейшего вступления с ней в брак.

Помог осуществить незадачливому жениху задуманное приятель. Они усадили невольницу в автомобиль, однако на помощь девушке пришли соседи, которые вызвали полицию. Похитителей быстро задержали.

В прокуратуре Казахстана пояснили, что кража невесты является нарушением закона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане возобновились "языковые патрули".