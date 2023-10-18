Посол Антонов: США, поставляя ракеты ATACMS Киеву, добиваются столкновения НАТО с РФ

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Решение Вашингтона передать оперативно-тактические ракеты ATACMS Вооружённым силам Украины (ВСУ) ведёт к полному свёртыванию двусторонних связей. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Фото: openverse.org

Он напомнил, что власти РФ уже много раз просили США не предпринимать опрометчивые шаги в ходе украинского конфликта, разъясняя, что подобные действия способны вызвать подрыв стратегической и региональной безопасности.

"Соединённые Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — подчеркнул Антонов в беседе с журналистами.

При этом посол добавил, что ракеты ATACMS не изменят ситуацию в зоне боевых действий. По его словам, Вооружённые силы РФ выполнят все задачи спецоперации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ начали использовать дальнобойные ракеты ATACMS против России. Помимо этого, спикер украинских ВВС Юрий Игнат спрогнозировал серьёзные изменения на линии соприкосновения в связи с получением новой военной помощи от США.