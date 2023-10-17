Политолог Сергей Марков прокомментировал надписи на футболках чеченской охраны певца Ярослава Дронова, выступающего по псевдонимом Shaman.
Марков, который считает псевдоним Дронова странным, поделился кадрами с концерта певца Shaman.
"Исполнитель супер популярной песни "Я русский!" идёт на концерт в сопровождение охраны, видимо из чеченцев, но у которых тоже надпись "Я русский!". Сюрреализм нашего мира", — написал политический эксперт в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что исполнитель Shaman получил ранение во время выступления в Кремле.
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