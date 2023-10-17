Губернатор Запорожской области Балицкий дал уточнение по времени комендантского часа

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, когда и на каких территориях действует комендантский час в регионе.

Фото: Openverse

Глава региона написал в своём Telegram-канале, что напоминает информацию относительно комендантского часа в Запорожской области из-за того, что ходят слухи по поводу изменения его времени.

Балицкий напомнил, что сегодня комендантский час действует в Мелитопольском территориальном образовании, Акимовском, Бердянском, Веселовском, Приазовском, Приморском и Черниговском районах с 22:30 до 05:00.

В Энергодаре этот период начинается раньше, с 21:00, и длится также до 5:00. Почти такая же длительность комендантского часа и в Васильевке и Васильевском районе — с 21:30 до 5:00.

При этом на автодорогу М-14, ведущую от Мелитополя до границы с ДНР, и на автомобильную дорогу М-18 до Херсонской области действие комендантского часа не распространяется, добавил губернатор.