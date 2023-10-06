Власти РФ Запорожской области пригрозили отказом в медпомощи жителям без паспортов РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, что не принимающие граждансво РФ жители региона не получат медицинскую помощь.

Фото: akket.com

Такую угрозу Балицкий озвучил в эфире телеканала "Россия-24". Он упрекнул жителей региона в том, что они не торопятся получать российские паспорта.

Жителям Запорожской области дано время до Нового года.

"Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет", — цитирует слова Балицкого ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области больным сахарным диабетом жителям паставили ультиматум: российский паспорт в обмен на инсулин.

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