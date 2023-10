Your browser does not support the audio element.

Вооружённые силы России успешно отразили все атаки, произведённые украинской армией, и готовы перейти в наступление. Об этом проинформировал директор Rochan Consulting, фирмы по военному анализу, специализирующейся на Украине, Конрад Музыка.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.