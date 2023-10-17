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WSJ: ВС России подавили наступление ВСУ Украины и переходят в атаку

1:00
Мир

Вооружённые силы России успешно отразили все атаки, произведённые украинской армией, и готовы перейти в наступление. Об этом проинформировал директор Rochan Consulting, фирмы по военному анализу, специализирующейся на Украине, Конрад Музыка.

WSJ: ВС России подавили наступление ВСУ Украины и переходят в атаку
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Инициатива летом была у Украины. Сейчас инициатива постепенно меняется. Скорее всего, это русские пойдут в наступление", — передаёт слова Музыки The Wall Street Journal (WSJ).

Он добавил, что это переломит ход СВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о достижениях ВС РФ на фронте. В настоящее время ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в технике. Было утеряно несколько тысяч бронированных машин и сотни танков. Российская армия начала контрнаступление в районе Авдеевки и вытолкнула ВСУ с позиций с применением артиллерийской поддержки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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