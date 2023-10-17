Вооружённые силы России успешно отразили все атаки, произведённые украинской армией, и готовы перейти в наступление. Об этом проинформировал директор Rochan Consulting, фирмы по военному анализу, специализирующейся на Украине, Конрад Музыка.
"Инициатива летом была у Украины. Сейчас инициатива постепенно меняется. Скорее всего, это русские пойдут в наступление", — передаёт слова Музыки The Wall Street Journal (WSJ).
Он добавил, что это переломит ход СВО.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о достижениях ВС РФ на фронте. В настоящее время ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в технике. Было утеряно несколько тысяч бронированных машин и сотни танков. Российская армия начала контрнаступление в районе Авдеевки и вытолкнула ВСУ с позиций с применением артиллерийской поддержки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.