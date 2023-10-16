Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в Лондоне

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Неизвестные совершили акт вандализма в двух еврейских школах в Лондоне, облив их красной краской. Как сообщает The Independent, эти инциденты расследуются как потенциальные преступления на почве ненависти.

Фото: Openverse

Школы, подвергшиеся нападению, расположены на севере Лондона, и нападения произошли в разное время. В настоящее время полиция изучает возможность связи между этими двумя инцидентами. Предварительная информация предполагает, что преступником может быть женщина. К преступлениям на почве ненависти такого рода относятся серьезно, и правоохранительные органы будут работать над выявлением и задержанием виновных.

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