Польша, Венгрия и Румыния могут поделить между собой территории Украины, что может привести к полному распаду государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, сообщает РИА Новости.
"Речь идет не только о возможном захвате Россией Харькова и Одессы. Сейчас обсуждается возможность того, что Польша может попытаться разделить Западную Украину. В свою очередь, Венгрия может претендовать на Закарпатье, а у Румынии тоже есть свои интересы. Украину грозит раздробление на части", — предположил он.
По мнению эксперта, такой сценарий будет фатальным для Киева и приведет к полному прекращению существования Украины как государства. Риттер также отметил, что ВСУ не смогут вести военные действия вечно. В настоящее время Россия имеет достаточные военные силы для разгрома украинской армии на всей протяженности линии фронта, подытожил офицер.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических планах Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава активно изучает сценарии фактического разделения соседнего государства и рассчитывает на поддержку со стороны США и Великобритании.
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