Welt*: у НАТО не хватит денег на поддержку Украины и Израиля

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Североатлантический альянс может не справиться с финансовой "нагрузкой" на фоне помощи Украине и обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявили аналитики. У НАТО просто может не хватить денег и техники.

НАТО может столкнуться с дилеммой, так как и Киев, и Тель-Авив нуждаются в поддержке. Обеим странам необходимы поставки техники, которой у альянса просто может не хватить.

"Страны НАТО не хотят ставить под угрозу свою собственную обороноспособность, и, помимо высоких затрат, запасы оружия ограничены, — пишет Welt*. — Отдать это оружие можно только один раз".

Особенно остро Незалежная и Израиль нуждаются в системах ПВО и артиллерийских боеприпасах, которых у блока осталось не так много. При этом авторы подчёркивают, что "ввязываться напрямую" в конфликты НАТО не хочет.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Иран намерен вмешаться в палестино-израильский спор, если Тель-Авив начнёт наземную военную операцию.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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