Axios: Иран намерен вмешаться в палестино-израильский конфликт при начале наземной операции Тель-Авивом

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Иранские власти намерены вмешаться в палестино-израильский конфликт, если Тель-Авив начнёт наземную спецоперацию, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Соответствующее письмо Тегеран направил в ООН.

Фото: www.gazeta.ru

Согласно информации, Иран настаивает на прекращении конфликта между Палестиной и Израилем.

"Министр иностранных дел Ирана ответил, что Иран не хочет, чтобы конфликт перерос в региональную войну, хочет попытаться помочь с освобождением мирных жителей, которых ХАМАС удерживает в заложниках в Газе. Но Амир Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть свои красные линии", — передаёт Axios.

Как подчеркнули авторы, Тегеран намерен вмешаться, если Тель-Авив сдержит слово и начнёт военную операцию "на земле". Каким конкретно станет ответ Ирана на шаг Израиля, авторы не уточнили.

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