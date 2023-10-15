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Axios: Иран намерен вмешаться в палестино-израильский конфликт при начале наземной операции Тель-Авивом

0:55
Мир

Иранские власти намерены вмешаться в палестино-израильский конфликт, если Тель-Авив начнёт наземную спецоперацию, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Соответствующее письмо Тегеран направил в ООН.

Axios: Иран намерен вмешаться в палестино-израильский конфликт при начале наземной операции Тель-Авивом
Фото: www.gazeta.ru

Согласно информации, Иран настаивает на прекращении конфликта между Палестиной и Израилем.

"Министр иностранных дел Ирана ответил, что Иран не хочет, чтобы конфликт перерос в региональную войну, хочет попытаться помочь с освобождением мирных жителей, которых ХАМАС удерживает в заложниках в Газе. Но Амир Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть свои красные линии", — передаёт Axios.

Как подчеркнули авторы, Тегеран намерен вмешаться, если Тель-Авив сдержит слово и начнёт военную операцию "на земле". Каким конкретно станет ответ Ирана на шаг Израиля, авторы не уточнили.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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