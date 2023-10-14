Зеленский потребовал от СМИ прекратить писать о коррупции на Украине

Президент Украины, Владимир Зеленский,потребовал, чтобы журналисты не обсуждали тему коррупции во время продолжающихся боевых действий. Об этом сообщила главный редактор ZN.UA, Юлия Мостова, на конференции National Media Talk 2023 в Киеве, ссылаясь на информацию от New Voice, сообщает ТАСС.
По словам Мостовой, президент обратился к представителям СМИ после широко обсуждаемого расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны. В своем обращении Зеленский предложил журналистам информировать власти о фактах коррупции для последующего принятия мер и призвал временно воздерживаться от обсуждения этой темы, подчеркнула редактор.
Вопрос борьбы с коррупцией стоит особенно остро в Украине. Западные партнеры, от которых зависит финансовая и военная поддержка Киева, ожидают от украинских властей конкретных результатов и настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Представители политических кругов США и ЕС явно заявили, что будут строго контролировать использование предоставляемых Украине средств.
В свете этих событий в стране за первые месяцы года произошло несколько значительных коррупционных скандалов, связанных с высокопоставленными чиновниками. Их резонанс был настолько силен, что президент Зеленский вынужден был посвятить вопрос борьбы со злоупотреблениями одному из своих видеообращений, обещая рассматривать коррупцию в условиях военного положения как государственную измену.
Однако позже украинские эксперты отметили, что Зеленский, возможно, планировал передать расследование дел о коррупции из компетенции НАБУ и САП в более лояльную ему Службу безопасности Украины, что, вероятно, позволило бы властям решать вопросы с оппонентами и препятствовать расследованиям коррупции среди своих ближайших соратников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.