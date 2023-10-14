Зеленский потребовал от СМИ прекратить писать о коррупции на Украине

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Президент Украины, Владимир Зеленский,потребовал, чтобы журналисты не обсуждали тему коррупции во время продолжающихся боевых действий. Об этом сообщила главный редактор ZN.UA, Юлия Мостова, на конференции National Media Talk 2023 в Киеве, ссылаясь на информацию от New Voice, сообщает ТАСС.

Фото: CreativeCommons

По словам Мостовой, президент обратился к представителям СМИ после широко обсуждаемого расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны. В своем обращении Зеленский предложил журналистам информировать власти о фактах коррупции для последующего принятия мер и призвал временно воздерживаться от обсуждения этой темы, подчеркнула редактор.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит особенно остро в Украине. Западные партнеры, от которых зависит финансовая и военная поддержка Киева, ожидают от украинских властей конкретных результатов и настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Представители политических кругов США и ЕС явно заявили, что будут строго контролировать использование предоставляемых Украине средств.

В свете этих событий в стране за первые месяцы года произошло несколько значительных коррупционных скандалов, связанных с высокопоставленными чиновниками. Их резонанс был настолько силен, что президент Зеленский вынужден был посвятить вопрос борьбы со злоупотреблениями одному из своих видеообращений, обещая рассматривать коррупцию в условиях военного положения как государственную измену.

Однако позже украинские эксперты отметили, что Зеленский, возможно, планировал передать расследование дел о коррупции из компетенции НАБУ и САП в более лояльную ему Службу безопасности Украины, что, вероятно, позволило бы властям решать вопросы с оппонентами и препятствовать расследованиям коррупции среди своих ближайших соратников.