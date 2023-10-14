Во Франции задержаны два белоруса по делу о нападению в школе в Аррасе, результатом которого стала гибель педагога. Об этом сообщили в полиции, на которую ссылается газета Parisien.
"Два белоруса, "с которыми нападавший находился во время проверки полицией накануне преступления", также числится среди помещенных под стражу", — сказано в сообщении.
Источник уточнил, что пока причастность задержанных к нападению не доказана.
Вместе с основными задержанными полиция допрашивает несколько родственников преступника: его мать, сестру, двух братьев и дядю.
До этого сообщалось, что всего по факту нападения в школе задержано 10 человек.
Трагедия произошла 13 октября утром. 20-летний мужчина, вооружённый ножом, набросился на работников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. В результате нападения есть один погибший и трое раненых. Нападавшего, который является радикальным исламистом, задержали.
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