Терроризм: нападение — лучшая защита

6:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Терроризм

На фоне последних трагических событий в ходе СВО, когда натовские беспилотники уже спокойно долетают до Москвы, а ранее нам устраивали кровавый исламский сепаратизм, слово "терроризм" прописалось уже десятилетия в наших СМИ.

Фото: http:// nac.gov.ru

Хотя сам по себе террор — изобретение отнюдь не наших современников. Мы дали лишь название этому уродливому явлению, а сам терроризм как таковой успешно шагает по планете, наверное, вместе с появлением на ней человека.

Вспомним тех же мусульманских ассасинов, наёмных убийц "горного старца", которые терроризировали арабскую верхушку начала Средневековья, иудейских сикариев, уничтожавших римских легионеров и своих "полицаев". Да мало ли в истории случаев, когда полагали, что убийством одного или нескольких человек можно изменить мир.

Угроза терроризма обходится налогоплательщикам в миллиарды

Впрочем и определение терроризма, и средства его уничтожения — прерогатива силовиков. Государство и должно в первую очередь быть озабочено безопасностью своих граждан, которая, конечно, достигается не только уничтожением терроризма (или причины террора), но и, если надо, огромными затратами, которые оправданы, если власть хочет выжить.

Например, Франция выделяет десятки миллионов евро только на усиление мер безопасности в еврейских школах и синагогах. Также во Франции вокруг школ устраивают зоны безопасности, запрещают парковку автомобилей и в здание не пускают никого, даже родителей. Главное — уберечь детей.

Другая немаловажная задача государства — научить граждан бороться с непредвиденными ситуациями, которые создают террористы.

Понятно, что здесь впереди всех стоит Израиль, ведущий вот уже десятки лет борьбу с исламскими радикалами. В Израиле каждый террорист знает, что рано или поздно, сколько бы лет ни прошло, агенты "Моссада" найдут его и обязательно убьют. А сами жители проходят постоянную антитеррористическую подготовку, где учатся не только оказывать медицинскую помощь пострадавшим, стрелять, но и пытаются распознавать психологический портрет террориста.

Известно, что наиболее уязвимый вид транспорта, который облюбовали террористы, — гражданская авиация. После террористических атак 2001 года Штаты сегодня выделяют через федеральный бюджет на цели безопасности десять миллиардов долларов, из них только более десяти миллионов достаётся аэропортам. Американцы считают, что это мало. В сравнении с этим самая большая доля финансового взноса идёт на усиление проверки благонадёжности пассажиров, а также на расширение сети систем по обнаружению взрывчатки в багаже пассажиров. Например, для выполнения этих функций управление по безопасности транспорта дополнительно нанимало более 60 тысяч сотрудников.

Для того чтобы обеспечить более безболезненный переход пассажиров через контрольные точки, СМИ активно распространяют материалы с правилами поведения во время посадки на самолёт. Пассажирам советуют не носить обувь с металлическими пряжками и снимать драгоценности и бижутерию во время прохождения через контрольно-пропускной пункт. Также не рекомендуется перевозить сыр и плитки шоколада, так как они больше всего похожи на взрывчатку на экранах рентгеновских аппаратов и могут стать причиной нежелательных осложнений.

Нападение — нередко лучшая защита

В правила, тем не менее, были внесены небольшие послабления, и пассажирам разрешили оставлять в личной клади пинцеты, пилки для ногтей и бритвенные приборы. И всё же наказания за подобные нарушения варьируются от двух тысяч долларов штрафа до тюремного заключения, продолжительностью в несколько лет. Зачем же пугать пассажиров. В этом случае российские законы либеральны. Российский пьяный пассажир нередко страшнее террориста, но отделывается лёгким похлопыванием по плечу.

Интересно, что пассажирам на Западе не рекомендуется шутить даже на темы подготовки терактов — за последние годы было зафиксировано несколько инцидентов, когда пассажиры приговаривались к значительным штрафам и даже условному тюремному заключению за шутки, которые вызывали беспокойство пассажиров и служб безопасности.

Не надо забывать, что страны НАТО сегодня озабочены проблемами безопасности не менее России. Ведь уже в течение недели после взрывов в том же Мадриде, терактах в Париже, Голландии лидеры Европейского союза объявили о новых мерах в борьбе с терроризмом. Силовые структуры этих стран приводятся в состояние повышенной боевой готовности. Многие государственные учреждения оцеплены полицией, а по городским улицам патрулируют усиленные полицейские наряды. Но до поры до времени, до тех пор, пока все не успокоятся, а жертвы будут похоронены. А потом снова взрывы.

Когда-то министр внутренних дел ФРГ Отто Шили предостерёг жителей страны от "чувства ложной безопасности". Правительство Германии в корне пересмотрело свои представления о безопасности в стране, отметив, что немцы не должны испытывать чувство ложной безопасности — Германия остаётся одной из самых вероятных европейских целей террористов.

Увы, терроризм трудно искоренить. И поэтому если наносится удар, то надо научиться выходить из-под удара. Ну а что же ассасины, спросите вы, то бишь, террористы. Здесь рецепт один — надо не бояться их, а надо их уничтожать. Ведь если мусульманские эмиры и христианские короли прятались от наёмных убийц "горного старца", оттягивая лишь свою смерть, то монгольские завоеватели поступили быстро и радикально, уничтожив и главаря ассасинов, и самих наёмных убийц. Нападение — нередко лучшая защита.