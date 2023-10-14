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В Индии заявили, что Зеленский дошёл до предела из-за положения на передовой

1:26
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский находится на грани нервного срыва из-за положения ВСУ на передовой и уменьшения поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает индийское издание The Statesman.

В Индии заявили, что Зеленский дошёл до предела из-за положения на передовой
Фото: openverse.org

"Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания", — сказано в статье.

Автор процитировал Зеленского, считающего, что гражданам Украины необходимо приспособиться к существованию в условиях вооружённого противостояния по примеру Израиля. Однако у Тель-Авива нет таких проблем, которые в избытке имеются у Киева, отметил обозреватель.

"Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом", — говорится в материале.

Автор напомнил, что украинское контрнаступление, в котором котором Киев использует вооружение, переданное 45 странами, почти провалилось, так и не достигнув своих целей.

В ЕС не заинтересованы в продолжении украинского конфликта, но, с другой стороны, мирные переговоры не могут быть начаты, пока Киев не получит преимущество на поле боя. А поскольку последнее не представляется возможным, положение для него и его союзников кажется безвыходным.

Поддержка Запада становится всё слабее, а без неё Киев бессилен, заключил автор.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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