New Statesman: Зеленский "прокололся", говоря о контрнаступлении ВСУ

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Говоря о контрнаступлении ВСУ, украинский президент Владимир Зеленский случайно раскрыл правду о печальном положении украинской армии. Об этом сообщает New Statesman.

Фото: wikimedia.org

Обозреватели считают, что Зеленский прекрасно знал, что ВСУ "ничего не светит" в попытках изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

"Зеленский и сам, что называется, "прокололся”, когда заявил на конференции в Киеве: "Это не фильм, который длится полтора часа”. Возникает вопрос: в чьих интересах организовывалось контрнаступление без единого шанса на успех?" — задали вопрос авторы статьи.

Обозреватели отметили, что контрнаступление ВСУ на самом деле обернулось большой симуляцией с участием огромного количества живых военных. Оно преследовало интересы кого угодно, кроме непосредственных участников наступательной операции — бойцов ВСУ, а также простых украинцев.

Авторы назвали контрнаступление Киева "кровавым шоу", которое было организовано ради того, чтобы оправдать те многомиллиардные суммы, которые Запад выделял Украине. От происходящего однозначно выиграли западные производители оружия, добавили эксперты.

Если бы Киев на самом деле боролся за свой суверенитет, как об этом говорит, то не отправлял бы такое огромное количество украинцев для участия в "мясных штурмах", заключили авторы.