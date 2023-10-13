"Ростех" досрочно поставил российским войскам партию интеллектуальных систем минирования

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Предприятия "Ростеха" досрочно доставили ВС РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) под названием "Земледелие". Об этом говорится в информации, предоставленной пресс-службой организации.

Фото: "File:2015-Rostec.JPG" by Ivtorov is licensed under CC BY-SA 4.0.

Этот комплекс включает в себя боевое транспортное средство на 8x8 колёсах, транспортно-заряжающую машину и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Принцип работы ИСДМ "Земледелие" аналогичен реактивным системам залпового огня, но для минирования используются боеприпасы с твёрдотопливным двигателем и различными видами мин.

Этот комплекс позволяет подготавливать минные поля издалека, вводить параметры полётного задания и самоликвидации мин дистанционно. Он также способен автоматически стрелять по расчётным точкам, получать координаты ударов и передавать их военным.

"Земледелие" повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.