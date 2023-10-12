Politico: Илон Маск стал для Европы самым главным врагом цифровом пространстве

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По сообщениям СМИ, американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (ранее Twitter), позиционирует себя как видного противника европейского общества в цифровой сфере. Платформа столкнулась с наплывом "тревожных изображений, политически ангажированной дезинформации и террористической пропаганды" после нападения ХАМАСА на Израиль. Эти публикации не только противоречат собственным правилам платформы, но и противоречат новому закону ЕС, регулирующему социальные сети, как сообщает американская газета Politico.

Фото: openverse

Теперь Маску потенциально грозят санкции, которые могут повлечь за собой значительные штрафы. Власти Брюсселя инициировали сбор доказательств в рамках подготовки к официальному расследованию потенциальных нарушений со стороны X в Европейском Союзе. Критика социальной сети распространилась на Великобританию и Германию, отмечает издание.

По словам автора статьи, эта борьба представляет собой "решающее испытание" как для Маска, так и для ЕС. Маск, скорее всего, будет оспаривать любые обвинения в том, что он является безответственным владельцем социальной сети и стремится продемонстрировать свою приверженность свободе слова. Тем временем ЕС намерен показать, что новый закон о цифровых услугах (DSA) обладает реальной регулирующей силой.

Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений по поводу широкого распространения графических изображений и "дезинформации", связанных с ближневосточным кризисом на X.

Стоит отметить, что Маск ранее критиковал новый закон ЕС, высказывая опасения, что это приведет к чрезмерному контролю над СМИ в Европейском союзе.

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