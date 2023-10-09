В Совбезе допустили использование кибероружия против России со стороны США

Провал ВСУ на поле боя может стать причиной, по которой США решат применить в отношении России наступательное кибероружие. Так считает заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.

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"Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России", — сказал Храмов в интервью "Российской газете".

Из-за желания США нанести России "стратегическое поражение" риски глобального противостояния в гиперпространстве возрастают, сказал политик. Он отметил, что последствия такого конфликта никто не сможет предсказать.

Храмов рассказал, что затраты на возможные кибератаки уже заложены в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на текущий год. Американцы теперь намного больше тратят на свою кибербезопасность, формируя свои кибербазы в непосредственной близости от РФ.

Российская инфраструктура всё чаще подвергается хакерским атакам со стороны США и их партнёров по НАТО, причём нередко это происходит с территории Украины, отметил политик.