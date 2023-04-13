По данным ФСБ, Запад использует новые виды кибеоружия против России

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина используется США и другими странами НАТО для осуществления масштабных хакерских атак на Россию. Об этом заявили в ЦОС ФСБ РФ.

Запад активно использует инфраструктуру Украины для осуществления кибератак против России. В частности, речь идёт о хакерских атаках на критически важные объекты РФ, порталы государственных учреждений и организаций.

"В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России, — говорится в сообщении ФСБ. — В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных операций стран Запада, позволяя им скрытно применять новые виды кибероружия".

При этом для сокрытия своей причастности Вашингтон выставляет автором кибератак исключительно Украину, включая её хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая уже совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.

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