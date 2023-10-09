Экс премьер-министра Израиля заметили в аэропорту Тель-Авива в зоне вылета из Израиля

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Бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака сфотографировали на пункте пропуска в зоне вылета аэропорта в Тель-Авиве.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Сети распространился снимок, на котором экс премьер-министр Израиля стоит с чемоданом в зоне вылета.

Ранее Максим Галкин* объяснил, что аэропорты Израиля переполнены туристами, которые стремятся покинуть Израиль, где ведутся военные действия с боевиками ХАМАС.

* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".