Бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака сфотографировали на пункте пропуска в зоне вылета аэропорта в Тель-Авиве.
В Сети распространился снимок, на котором экс премьер-министр Израиля стоит с чемоданом в зоне вылета.
Ранее Максим Галкин* объяснил, что аэропорты Израиля переполнены туристами, которые стремятся покинуть Израиль, где ведутся военные действия с боевиками ХАМАС.
* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.