В ООН прокомментировали мировую обстановку

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Верховной комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что мировая ситуация находится в ужасном состоянии и продолжает ухудшаться. Гуманитарным работникам приходится все больше усилий прикладывать, в то время как политические решения, способные помочь этой проблеме, не предпринимаются, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse

По мнению Гранди, в настоящее время люди страдают, и "гуманитариев просят справиться с этой задачей во всех уголках мира, при этом они вынуждены действовать в одиночку из-за отсутствия политических решений".

Он призывает страны признать права людей, вынужденных бежать из-за конфликтов или преследований.

По его мнению, Организация Объединенных Наций по делам беженцев все еще остается крайне необходимой и, возможно, более необходимой, чем когда-либо.

Ранее, агентство ООН для помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (БАПОР), сообщило о том, что после начала конфликта между ХАМАС и Израилем 73 тысячи палестинцев были вынуждены покинуть сектор Газа.

Стремительно следует добавить, что беженцы остаются в пределах сектора Газа, но находят убежище в помещениях, предоставленных БАПОР, включая школы.

Предварительные исследования Высшей Школы Экономики (ВШЭ) также указывают на необходимость приема от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов в год для поддержания уровня населения России.

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