Турция осудила резолюцию Европарламента по ситуации вокруг Нагорного Карабаха

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МИД Турции назвал безответственной и невежественной резолюцию Европейского парламента по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представители Турции увидели в решении Европарламента дискриминационные взгляды, исламофобию и необоснованные нападки на Турцию.

Европейский парламент ранее принял резолюцию с призывом пересмотреть отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, которому грозят из-за ситуации в Нагорном Карабахе. В поведении властей Азербайджана ЕП усмотрел нарушение международных обязательств. Индивидуальные санкции грозят членам правительства Азербайджана.

Ранее Владимир Путин выразил позицию России по поводу ситуации с Нагорным Крабахом.