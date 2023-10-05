МИД Турции назвал безответственной и невежественной резолюцию Европейского парламента по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Представители Турции увидели в решении Европарламента дискриминационные взгляды, исламофобию и необоснованные нападки на Турцию.
Европейский парламент ранее принял резолюцию с призывом пересмотреть отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, которому грозят из-за ситуации в Нагорном Карабахе. В поведении властей Азербайджана ЕП усмотрел нарушение международных обязательств. Индивидуальные санкции грозят членам правительства Азербайджана.
Ранее Владимир Путин выразил позицию России по поводу ситуации с Нагорным Крабахом.
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