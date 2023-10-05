Путин рассказал, что в телах жертв крушения самолёта Пригожина были найдены осколки гранат

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Владимир Путин поделился результами расследования крушения самолёта Евгения Пригожина.

Фото: kremlin.ru

Президент России рассказал, что Глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему итоги экспертизы тел жертв авиакатастрофы самолёта, на котором летел Евгений Пригожин.

"В телах погибших в авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", — объяснил российский лидер.

Путин рассказал также, что в доме Пригожина были обнаружены наркотики и крупная сумма денег.

Ранее Владимир Путин ответил на призыв Запада жить по правилам.