Владимир Путин поделился результами расследования крушения самолёта Евгения Пригожина.
Президент России рассказал, что Глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему итоги экспертизы тел жертв авиакатастрофы самолёта, на котором летел Евгений Пригожин.
"В телах погибших в авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", — объяснил российский лидер.
Путин рассказал также, что в доме Пригожина были обнаружены наркотики и крупная сумма денег.
Ранее Владимир Путин ответил на призыв Запада жить по правилам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.