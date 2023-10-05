Политолог считает, что ядерной войны не будет из-за страха уничтожения желанных ресурсов

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Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в беседе с Pravda.Ru оценил прогноз Верховного шамана России Кара-оол Допчун-оо, который заявил, что ядерной войны в мире не будет.

Фото: openverse.org

Шабров считает, что для применения ядерного оружия сегодня появилось новое препятствие. Это вышедшая за все допустимые пределы антропогенная нагрузка на планету.

"Применение ядерного орудия — это уничтожение ресурсов. Если говорить, конечно, об основных странах, эта борьба между Китаем и Соединёнными Штатами, прежде всего. Наиболее сильно развитые страны. Борьба за лидерство. Китаю надо все больше, а Соединенные Штаты делиться не хотят", — сказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что мировым лидерам нет никакого смысла бомбить территорию противника ядерным оружием, которое полностью уничтожит желанные ресурсы.

"К примеру, если взять Россию, то я сомневаюсь, что, будучи в здравом уме руководители тех же Соединенных Штатов (о Китае я не говорю) забросают российскую территорию ядерными бомбами. Как минимум 200 лет после этого сюда не зайдешь. Идет борьба за ресурсы. А применение ядерного оружия эти ресурсы уничтожает", — объяснил Шабров.

Эксперт подчеркнул, что сейчас это ограничение начинает работать. Хотя, по его словам, это не все понимают.

Шабров напомнил, что раньше было ограничение, связанное с ответным ударом. А сегодня для стран, которые претендуют на российские ресурсы, было бы неразумно бомбить территорию страны снарядами, которые могут всё уничтожить.

Ранее Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оо во время визита в Москву заявил, что ядерной войны в мире не будет.