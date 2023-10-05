Верховный шаман России пообещал, что до ядерной войны в мире дело не дойдёт

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Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оо дал свой прогноз по дальнейшему развитию ситуации в мире на фоне продолжающегося украинского конфликта.

Фото: openverse.org

Шаман уверен, что миру не придётся столкнуться с ядерной войной, потому что другие страны понимают, что из-за российского ядерное оружия пострадают все.

"Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор", — сказал Кара-оол Допчун-оо в разговоре с РИА Новости.

Шаман призвал убедить Запад, что победить Россию невозможно. Военное противостояние можно остановить только мирными переговорами, напомнил он.

Украинцы должны понять, что Владимир Зеленский - их враг, и чтобы прекратить затянувшийся конфликт, его необходимо отстранить от власти, сказал Кара-оол Допчун-оол. Он призвал искать выход и заканчивать противостояние, потому что украинцы и русские — родственные народы, которые должны дружить и жить в мире.