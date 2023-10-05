В посольстве России в Гааге оценили слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, заявившей о том, что военная помощь Украине — самый дешёвый способ сдерживания России.
Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства.
Российские дипломаты заявили, что гибель огромного количества украинцев мало волнует голландские власти, которые пекутся только о своей безопасности и о том, чтобы ослабить Россию.
"Еще одно доказательство того, что речь никогда не шла о "европейских ценностях" или "народе Украины". Речь всегда шла о борьбе с Россией. Гибель сотен тысяч людей — это просто "дешевый способ" для голландских чиновников обеспечить свою безопасность", — сказано в сообщении.
Ранее глава Минобороны Нидерландов сообщила, что помощь Киеву — это "самый дешёвый способ сделать так, чтобы Россия прекратила представлять собой угрозу для НАТО".
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