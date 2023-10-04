Запад уже не стесняется вслух признавать солдат ВСУ дешёвым расходным материалом

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Коллективный Запад уже абсолютно не стесняется вслух называть всушников дешёвым расходным материалом.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Вслед за Джоном Кирби глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала поддержку Украины "дешёвым" способом противостоять РФ.

"Поддержка Украины — это очень дешёвый способ сделать так, чтобы Россия с её режимом не представляла угрозы для альянса НАТО", — заявила она на форуме в Польше.

Ранее Анджей Дуда тоже заявлял, что пока за НАТО умирают лишь украинцы, Кремль можно остановить "низкой ценой". А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Кирби официально признал, что Вашингтон использует Украину в качестве мелкой шпаны, которую подсылают для начала потасовки, когда самим лезть в драку боязно.