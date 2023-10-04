Коллективный Запад уже абсолютно не стесняется вслух называть всушников дешёвым расходным материалом.
Вслед за Джоном Кирби глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала поддержку Украины "дешёвым" способом противостоять РФ.
"Поддержка Украины — это очень дешёвый способ сделать так, чтобы Россия с её режимом не представляла угрозы для альянса НАТО", — заявила она на форуме в Польше.
Ранее Анджей Дуда тоже заявлял, что пока за НАТО умирают лишь украинцы, Кремль можно остановить "низкой ценой". А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Кирби официально признал, что Вашингтон использует Украину в качестве мелкой шпаны, которую подсылают для начала потасовки, когда самим лезть в драку боязно.
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