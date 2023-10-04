Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До конца 2023 года Hyundai и Kia полностью уйдут с российского рынка
Автостат: Подорожание не останавливает рост продаж новых автомобилей в России
Машинисты поездов в Великобритании проводят забастовку по всей стране
В течение 1,5 месяцев жители Подмосковья совершили почти 14 миллионов поездок по МЦД-3
Мэр Нью-Йорка посетит Латинскую Америку, чтобы отговорить ее жителей от эмиграции в США
В Чите планируют открыть маршрут о Мао Цзэдуне для туристов из Китая
Четыре поликлиники будут построены на территории Новой Москвы к концу 2025 года
Ищенко о неизбежности переговоров с Украиной: "Будут по-любому"
Музыкальный продюсер Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР

Запад уже не стесняется вслух признавать солдат ВСУ дешёвым расходным материалом

0:51
Мир

Коллективный Запад уже абсолютно не стесняется вслух называть всушников дешёвым расходным материалом.

Запад уже не стесняется вслух признавать солдат ВСУ дешёвым расходным материалом
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Вслед за Джоном Кирби глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала поддержку Украины "дешёвым" способом противостоять РФ.

"Поддержка Украины — это очень дешёвый способ сделать так, чтобы Россия с её режимом не представляла угрозы для альянса НАТО", — заявила она на форуме в Польше.

Ранее Анджей Дуда тоже заявлял, что пока за НАТО умирают лишь украинцы, Кремль можно остановить "низкой ценой". А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Кирби официально признал, что Вашингтон использует Украину в качестве мелкой шпаны, которую подсылают для начала потасовки, когда самим лезть в драку  боязно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти Анастасия Жукова Воспоминания журналиста: "чёрный октябрь" и трагедия российского парламентаризма Рустем Сафронов Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Последние материалы
Политолог: после 15 октября Польша может выйти из ЕС
Ищенко о неизбежности переговоров с Украиной: "Будут по-любому"
Музыкальный продюсер Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР
Учёные ТГУ открыли метод экспресс-диагностики рака по крови и дыханию
Пашинян намеренно помогает Западу вытолкнуть Россию с Кавказа
Никаких ссор и постоянные уступки: 7 стереотипов о браке, которые давно устарели
Житель Красноярского края застрелил мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя
Анкара предлагала Баку и Еревану новый Шёлковый путь
WT: Запад стал показывать, что поддержка Украины не будет бесконечной
"Страна.ua": взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников