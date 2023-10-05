Россия ведëт обсуждение с зарубежными партнёрами о возможности проведения суда над киевским режимом через парламентские каналы, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
"Сейчас активно идет работа в наших парламентах с нашими партнёрами, мы обсуждаем, каким образом можно создать судебный орган, который рассмотрит дела преступников украинского режима", — отметил Мирошник.
Он пояснил, что эта работа ведётся через Госдуму и Совет Федерации, и по завершении конфликта на Украине будет создан механизм, по которому представители Киева будут отвечать за совершенные преступления.
"И Совет Федерации, и Государственная Дума, и наши международные партнеры — все это в настоящее время обсуждается", — подчеркнул дипломат.
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