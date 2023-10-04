Украинские власти сейчас заняты поиском ответа на вопрос, как можно юридически обоснованно вернуть в страну и наказать подлежащих призыву граждан. Об этом проинформировал министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
Министр отметил, что в правительству размышляют, как восстановить справедливость с юридической и моральной точек зрения.
"Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально — это другая история, в командировку или на обучение. Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну", — сказал Клименко в беседе с "Украинской правдой".
Клименко пообещал, что нелегально покинувшим территорию Украины будут выписаны штрафы, и не исключено, что в отношении них будут также открыты и уголовные дела.
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