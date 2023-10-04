Машинисты поездов в Великобритании проводят забастовку по всей стране

Машинисты поездов из более чем 10 крупных железнодорожных компаний в Великобритании вышли на забастовку, требуя повышения оклада в связи с высокой инфляцией. Профсоюз Aslef организовал эту забастовку, и в нее вступили машинисты компаний, включая Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C. Эта стачка привела к отмене и задержке поездов по всей стране, включая экспресс-поезд Gatwick Express, связывающий центр Лондона с аэропортом Гатвик, и экспресс-поезд до аэропорта Хитроу.
Весной машинисты, являющиеся членами Aslef, отклонили предложение о повышении зарплаты на 4% и настаивают на более существенном увеличении окладов из-за высокой инфляции в стране. Важно отметить, что работники лондонского метрополитена в последний момент отменили свою участие в забастовке после достижения договоренности о сохранении рабочих мест, сообщает ТАСС.
Эта волна забастовок, вызванная ростом инфляции и снижением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года и затронула различные профессии, включая железнодорожников, медработников, водителей автобусов, пограничников, почтальонов, учителей, преподавателей университетов и многие другие.
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