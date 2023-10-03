У Киева не получится взять Крым под свой контроль, а удары по российскому полуострову украинская сторона наносит для того, чтобы отвлечь внимание общественности от своих поражений на поле боя. Об этом сообщает газета Vanguardia, которая цитирует слова полковника сухопутных войск Испании в отставке Рафаэля Креспо.
"Я считаю возвращение Крыма невозможным... Я не думаю, что это реальная цель украинцев", - сказал Креспо.
По мнению эксперта-международника Альберто Переса Вадильо, Киев продолжает наносить удары по Крыму, чтобы улучшить свои позиции в будущих российско-украинских переговорах. Однако эксперт подчеркнул, что русские не собираются расставаться с Крымом ни при каких обстоятельствах.
Другой эксперт, испанский профессор Перес Хиль, уверен, что своими атаками по Крыму Киев пытается отвлечь внимание от своих незначительных успехов и череды провалов в ходе контрнаступления.
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