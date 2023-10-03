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Сийярто: мир не понимает и не разделяет позиции Европы по украинскому конфликту

1:11
Мир

Мир за пределами Европы отказывается разделять её взгляды на украинский конфликт, следует из заявления руководителя МИД Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто: мир не понимает и не разделяет позиции Европы по украинскому конфликту
Фото: Openverse

По его словам, государства, не входящие в состав ЕС, наблюдают за двойными стандартами во внешней политике европейских стран. Он считает, что Европа способствует эскалации украинского конфликта, продолжая поставлять оружие Киеву. Как пояснил министр, лидеры ЕС "клеймят" всех, кто призывает к миру.

"Могу сказать, что мир за пределами Европы уже очень ждёт окончания этого конфликта, поскольку они многих вещей не понимают", — отметил Сийярто в беседе с Magyar Nemzet.

Помимо этого, он добавил, что, по мнению ряда стран, именно Европа превратила ситуацию на Украине в "глобальный" конфликт, за который расплачиваются Латинская Америка, Африка и Азия, столкнувшиеся с высокой инфляцией, ростом цен и нестабильными поставками продуктов.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия хорошо подготовилась к зиме, так как сохранила сотрудничество с Москвой в газовой сфере.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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