Венгрии удалось успешно подготовиться к холодному сезону благодаря продолжению сотрудничества с РФ в энергетической сфере. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, РФ не отказывается от своих контрактных обязательств и вовремя поставляет на территорию Венгрии природный газ в согласованных с руководством страны объёмах.
"Энергоснабжение Венгрии безопасно, поскольку мы смогли сохранить сотрудничество, основанное на здравом смысле", — уточнил Сийярто в беседе с Magyar Nemzet.
Венгерские газохранилища заполнены необходимым количеством энергоресурсов. При этом показатель заполненности выше, чем в среднем по Европе, подчеркнул министр.
Он добавил, что Москва постоянно обеспечивает Венгрию газом, поэтому зима в стране должна пройти без энергетических проблем.
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