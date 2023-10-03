Сийярто: Венгрия хорошо подготовилась к зиме благодаря поставкам газа из РФ

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Венгрии удалось успешно подготовиться к холодному сезону благодаря продолжению сотрудничества с РФ в энергетической сфере. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Фото: Openverse

По его словам, РФ не отказывается от своих контрактных обязательств и вовремя поставляет на территорию Венгрии природный газ в согласованных с руководством страны объёмах.

"Энергоснабжение Венгрии безопасно, поскольку мы смогли сохранить сотрудничество, основанное на здравом смысле", — уточнил Сийярто в беседе с Magyar Nemzet.

Венгерские газохранилища заполнены необходимым количеством энергоресурсов. При этом показатель заполненности выше, чем в среднем по Европе, подчеркнул министр.

Он добавил, что Москва постоянно обеспечивает Венгрию газом, поэтому зима в стране должна пройти без энергетических проблем.

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