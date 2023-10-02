Украинец рассказал, что отправился на поле боя как "патриот", но затем уехал в Европу

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Беженец с Украины, называющий себя "патриотом", поделился, что отправился на поле боя, но психологически не выдержал и уехал в Европу, передаёт France Info.

Фото: openverse.org

По информации телеканала, речь идёт о 30-летнем украинце Иване Ищенко, который сейчас проживает в Германии. Отмечается, что мужчина в первые дни конфликта записался в Вооружённые силы Украины (ВСУ), но продержался на линии соприкосновения всего несколько недель, после чего решил дезертировать.

"Я был очень мотивирован идти на фронт. Я прежде всего украинский патриот", — подчеркнул Ищенко.

Как пояснил мужчина, когда он увидел боевые действия вблизи, то понял, что не справится. Вскоре украинец сбежал в Германию. Телеканал уточняет, что в случае возвращения на Украину Ищенко попадёт в тюрьму.

France Info также сообщает о 38-летнем офицере запаса ВСУ, который принял решение уехать в Европу вместе со своей семьёй. Мужчина считает, что сделал верный выбор.