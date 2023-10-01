Партия Smer победила на выборах в Словакии, на очереди формирование правительства

Глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз объявил, что партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на парламентских выборах, набрав 22,94 процента голосов избирателей.

Фото: openverse

На втором месте оказалась либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с результатом в 17,96 процента голосов, а третье место заняла социал-демократическая партия Hlas-SD, которую поддержали 14,7 процента избирателей.

Ранее Роберт Фицо высказывал критику в адрес Киева и осуждал Запад за поддержку украинских националистов. Он также заявил о плачевном состоянии армии Словакии из-за помощи Вооруженным силам Украины. Однако после выборов Фицо заявил, что если его партия сможет сформировать правительство, она приложит усилия для начала мирных переговоров по Украине.

Выборы в парламент Словакии прошли накануне, и в них участвовали 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент, партиям необходимо было набрать не менее пяти процентов голосов, а коалициям — не менее семи процентов.

Для формирования правительства партии Smer необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. После выборов Smer обеспечила себе 42 места в парламенте, и возможно, она будет искать коалицию с партией Hlas, у которой на данный момент 27 депутатских мест. Однако и объединение этих двух партий не обеспечит полноценное большинство.

Согласно мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, что может привести к проведению новых выборов в ближайшие месяцы.