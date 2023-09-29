Награждение спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком Богдана Орищенко, известного как Маг Велиар, орденом "Гордость и слава Украины" вызвало споры. Маг Велиар принимал участие в проведении митингов у комплекса зданий Киево-Печерской лавры, где он выступал за изгнание монахов из канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Во время одной из своих акций Маг Велиар провел в лавре богохульный обряд под названием "отпевание УПЦ", надев панагию в виде пентаграммы с изображением Бафомета и митру с изображением сатаны. Он провел "поминальную службу" с оскорбительными изменениями в обычных молитвах.
Этот инцидент свидетельствует о сохраняющейся напряженности в отношениях между украинским правительством и УПЦ, которая в последние годы сталкивалась с различными вызовами и обвинениями, включая давление с целью передачи религиозных общин Православной церкви Украины (ПЦУ), структуре, созданной в 2018 году из раскольнических групп. Правительство также ввело санкции и обвинило священников УПЦ в государственной измене.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.