Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФОМС впервые оценил численность населения в новых регионах
Салливан назвал Блинкена хулиганом
Шведский боксёр отказался пожать руку российскому спортсмену Мурату Гассиеву
Михаил Мишустин освободил Замглавы Минцифры от должности
Подоляк: мы по России не бьём, это делают россияне по нашей указке
Пушилин рассказал, что ВСУ хотели сымитировать наступательные действия на Артёмовском направлении
Зеленский утвердил с США и Британией план нового наступления ВСУ с захватом ЗАЭС
Германия и страны Центральной Азии заявили о важности альтернативных маршрутов для поставок энергоресурсов
В США рассказали, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног

Спикер Рады наградил орденом сатаниста, "отпевшего" УПЦ

1:14
Мир

Награждение спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком Богдана Орищенко, известного как Маг Велиар, орденом "Гордость и слава Украины" вызвало споры. Маг Велиар принимал участие в проведении митингов у комплекса зданий Киево-Печерской лавры, где он выступал за изгнание монахов из канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Спикер Рады наградил орденом сатаниста, "отпевшего" УПЦ
Фото: openverse

Во время одной из своих акций Маг Велиар провел в лавре богохульный обряд под названием "отпевание УПЦ", надев панагию в виде пентаграммы с изображением Бафомета и митру с изображением сатаны. Он провел "поминальную службу" с оскорбительными изменениями в обычных молитвах.

Этот инцидент свидетельствует о сохраняющейся напряженности в отношениях между украинским правительством и УПЦ, которая в последние годы сталкивалась с различными вызовами и обвинениями, включая давление с целью передачи религиозных общин Православной церкви Украины (ПЦУ), структуре, созданной в 2018 году из раскольнических групп. Правительство также ввело санкции и обвинило священников УПЦ в государственной измене

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Украинские военные застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен — Марочко
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Последние материалы
Спикер Рады наградил орденом сатаниста, "отпевшего" УПЦ
ФОМС впервые оценил численность населения в новых регионах
Салливан назвал Блинкена хулиганом
Шведский боксёр отказался пожать руку российскому спортсмену Мурату Гассиеву
Михаил Мишустин освободил Замглавы Минцифры от должности
Подоляк: мы по России не бьём, это делают россияне по нашей указке
Пушилин рассказал, что ВСУ хотели сымитировать наступательные действия на Артёмовском направлении
Зеленский утвердил с США и Британией план нового наступления ВСУ с захватом ЗАЭС
Германия и страны Центральной Азии заявили о важности альтернативных маршрутов для поставок энергоресурсов
В США рассказали, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников