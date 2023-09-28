Полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что российские военные очень хорошо подготовлены.
Это касается разных родов российских войск, уточнил полковник.
"У них достаточно мощная армия, в частности подразделения морской пехоты, десантники, спецназ, артиллерия", — сказал Костенко в эфире YouTube-канала Украинская правда.
Россия действительно очень сильный противник, и ВСУ нечего противопоставить ей в ответ. Костенко считает, что дело тут, помимо прочего, ещё и в наличии реального боевого опыта, который не могут полностью заменить никакие учения.
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