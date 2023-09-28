Ветеран СС заявил, что уедет в Южную Америку после скандала в Канаде

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Украинский нацист Ярослав Хунка высказался после скандала, связанного с его приглашением в парламент Канады во время визита украинского президента Владимира Зеленского.

Фото: AP

"Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Все, чего я хотел – это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь я буду вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку", — поделился Хунка своими чувствами, сообщает aif.ru

Напомним, скандал разгорелся после приглашения 98-летнего бывшего члена СС на заседание канадского парламента во время визита президента Украины. Хунку представили как борца против русских во время Второй мировой войны, и его встретили бурными аплодисментами. К участию в этой церемонии присоединились сам Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Однако правда об этом инциденте стала известна очень быстро. Дивизия, к которой принадлежал Хунка во времена Второй мировой войны, была частью армии нацистской Германии. Трюдо сначала утверждал, что не был в курсе о приглашении Хунки, затем назвал это "российской провокацией", но в конечном итоге выразил свои извинения.

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