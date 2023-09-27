Под давлением оппозиции премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что через дипломатические каналы направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с событиями, связанными с почетом украинского нациста Ярослава Хунки, который служил в дивизии СС "Галичина", в канадском парламенте 22 сентября.
Кроме того, несмотря на многократные требования оппозиции признать личную ответственность за произошедшее, Трюдо заявил, что вина за почет нациста в парламенте лежит исключительно на спикере Палаты общин Антонио Роте, который подал в отставку 26 сентября.
Ранее стало известно, что спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского ветерана СС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Татьяна Арнтгольц, которая была ведущей программы "Жди меня" на протяжении пяти лет, покинула проект. Об этом сообщило издание StarHit.