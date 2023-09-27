Джастин Трюдо принёс извинения перед Зеленским за чествование нациста

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Под давлением оппозиции премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что через дипломатические каналы направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с событиями, связанными с почетом украинского нациста Ярослава Хунки, который служил в дивизии СС "Галичина", в канадском парламенте 22 сентября.

Фото: Openverse

Кроме того, несмотря на многократные требования оппозиции признать личную ответственность за произошедшее, Трюдо заявил, что вина за почет нациста в парламенте лежит исключительно на спикере Палаты общин Антонио Роте, который подал в отставку 26 сентября.

Ранее стало известно, что спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского ветерана СС.

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