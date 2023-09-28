Только один документ мог бы помочь Варданяну избежать тюрьмы

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Бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, предпринимателя Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинениям в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований. Это событие вписывается в стратегию Азербайджана по достижению окончательной победы в конфликте с Арменией относительно Нагорного Карабаха, заявил политолог Алексей Ванифатов.

Фото: Wikipedia

Ванифатов считает, что руководство Армении допустило ряд действий, направленных на решение проблемы Арцаха в пользу Азербайджана, включая сдачу Рубена Варданяна, чтобы избежать сильной конкуренции внутри страны.

По его мнению, не стоит ожидать активных действий со стороны Армении по освобождению Варданяна, и он вероятно будет приговорен в Азербайджане к тюремному сроку до 14 лет. При этом Россия, по неофициальным каналам, будет вести переговоры о его освобождении и, возможно, добьется его помилования президентом Азербайджана, что вызовет недовольство властей Армении.

С другой стороны, адвокат Ольга Власова считает, что Варданян не имеет прямого отношения к России, и поэтому Россия, скорее всего, не будет оказывать ему официальную поддержку. Она также отмечает, что Варданян мог бы избежать преследований, оставив свой российский паспорт, но он отказался от этой идеи. Она считает, что, возможно, будут какие-то договоренности, но они будут вне официально-представительского поля и должны быть полезны для России.

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Рубен Варданян арестован решением бакинского суда