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Экс-разведчик ВС США Риттер: Трюдо осталось обвинить Путина в том, что он забыл включить тостер

0:59
Мир

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал оправдания премьер-министра Канады Джастина Трюдо после скандального чествования экс-эсэсовца в канадском парламенте.

Экс-разведчик ВС США Риттер: Трюдо осталось обвинить Путина в том, что он забыл включить тостер
Фото: Openverse

Риттер уверен, что Трюдо нагло обманывает, заявляя о том, что ему было неизвестно о том, что в парламенте собираются встречать эсэсовца.

"Этот момент был прописан в сценарии и одобрен всеми", — уверен Риттер, о чём он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Разведчик подчеркнул, что вся подготовка к мероприятию "прошла через канцелярию" Трюдо, как обычно бывает в таких случаях.

Теперь же премьер-министр Канады пытается сделать виноватым в своём провале Владимира Путина. Риттер развил эту тему, пошутив, что Трюдо осталось обвинить российского президента в то, что он забыл подогреть свой утренний бутерброд в тостере, или в том, что упал, споткнувшись о своего пса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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