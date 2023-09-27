Скотт Риттер: теперь инициатива в зоне СВО в руках русских

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Натиск российских военных оказывается непосильным для ВСУ, поэтому последним придётся начать отступать. Так считает экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Разведчик уверен, что теперь диктовать правила будет российская армия, а украинцы долго не продержатся в обороне, и будут вынуждены отступить.

"С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Для отражения российских атак Киеву просто-напросто не хватит резервов, добавил офицер.

Риттер уверен, что украинское контрнаступление уже можно считать завершённым, и уже можно сказать, что Киев вместе со своими западными кураторами потерпел стратегическое поражение.

Украинское контрнаступление было остановлено российской армией, которая теперь сама может начать наступательные действия, добавил разведчик.