Финский суд обязал просящего убежище россиянина вернуть детей на родину матери

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Суд в Хельсинки постановил, что гражданин России, ищущий убежища в Финляндии для себя и своих несовершеннолетних детей, должен вернуть их матери. Верховный суд Финляндии постановил, что возвращение детей в Россию не представляет для них существенной опасности, и, следовательно, им не будет предоставлено убежище.

Фото: Openverse

Апелляционный суд Финляндии ранее отклонил ходатайство матери о возвращении ее детей. Отец, уехавший из России, аргументировал свою правоту тем, что российские школы обучают учащихся основам военной службы. Один из детей до отъезда в Финляндию учился в кадетском классе, а другой был участником программы "Юнармия".

По мнению Верховного суда Финляндии, возвращение детей не создает такой серьезной опасности, которая оправдывала бы отказ в их возвращении. Суд постановил немедленно вернуть детей их матери.

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