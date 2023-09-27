Мэр Варшавы описал словом "понесло" обвинения Зеленского в адрес Польши

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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский полагает, что украинского президента Владимира Зеленского "понесло" во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Фото: openverse

Как напомнил градоначальник, Зеленский раскритиковал Варшаву из-за введения ограничений на украинское зерно. Он считает, что, произнося свою речь, глава Украины "преувеличил". Мэр Варшавы убеждён: выступать с подобными заявлениями нельзя.

"Конечно, Владимир Зеленский преувеличил… Его понесло", — подчеркнул Тшасковский в эфире канала Polsat.

По его мнению, критика Киева в адрес Варшавы спровоцировала "печальную ситуацию".

Ранее Зеленский заявил, что Польша действует заодно с Россией, блокируя поставки украинского зерна.

После этого польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал прекратить оскорблять его страну. Он добавил, что сейчас для Варшавы в приоритете вооружение собственной армии, а не украинской.