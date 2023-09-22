Моравецкий пригрозил Зеленскому, потребовав "никогда больше не оскорблять поляков"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предостережением по поводу сомнительных и оскорбительных высказываний последнего.

Фото: openverse.org

Польский премьер во время встречи с избирателями, которую показывал телеканал TVP, потребовал, чтобы Зеленский воздержался от дальнейших оскорблений в адрес его страны и народа.

"Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят", — сказал Моравецкий.

Премьер Польши напомнил, что для его страны превыше всего её собственные интересы, и она знает, что делать, чтобы их соблюсти.

При этом Польша, по словам Моравецкого, вместе с союзниками активно участвует в переправке оружия Украине через логистический центр Жешуве, несмотря на то, что для Варшавы сейчас в приоритете — её собственное вооружение.

Ранее Моравецкий сообщил о прекращении поставок оружия Киеву по причине того, что ей необходимо вплотную заняться своим собственным вооружением.