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Bloomberg: суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

1:51
Мир

Суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве еще до начала судебного процесса по иску генерального прокурора штата. В иске Трампа обвиняют в том, что он ежегодно завышал свое состояние миллиарды долларов в финансовых документах, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

Bloomberg: суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве
Фото: Оpenverse

Постановление, вынесенное судьей Артуром Энгороном во вторник, разрешает наиболее существенную претензию штата к бывшему президенту и упрощает предстоящее судебное разбирательство, которое первоначально должно было начаться 2 октября. Теперь в ходе суда будут рассматриваться в другие обвинения штата, включая фальсификацию деловой документации и выпуск поддельных финансовых отчетов, сообщает издание Bloomberg.

Судья Энгорон постановил, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, инициировавшая иск в сентябре 2022 г., установила ответственность Трампа, а также его сыновей, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, компании Trump Organization и ее бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга.

В иске Трамп обвиняется в том, что в период с 2011 по 2021 год он завысил стоимость своих наиболее значимых активов, чтобы получить более выгодные условия от банков и страховщиков. Судья встал на сторону генерального прокурора, подтвердив ее утверждение о том, что Трамп неоднократно занимался мошенничеством, завышая в своих ежегодных финансовых отчетах стоимость некоторых из своих основных объектов недвижимости.

Трамп, утверждающий, что иск Джеймса является политически мотивированным, намерен обжаловать это решение.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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