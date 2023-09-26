Маск защитил Россию от обвинений Канады в пропаганде

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо относительно приглашения нациста в канадский парламент, которое Трюдо назвал российской пропагандой. Маск выразил скептицизм по поводу этого утверждения, заявив: "Я не хочу никого шокировать, но есть небольшой шанс, что не все является российской дезинформацией".
Спор возник, когда 98-летний Ярослав Хунка был приглашен на заседание канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Во время мероприятия спикер Палаты общин Энтони Рота представил Хунку как "канадского героя" и "борца за независимость Украины против русских во время Второй мировой войны". Однако впоследствии выяснилось, что Хунка был членом добровольческой дивизии "Галичина" в составе войск СС, которая состояла из украинских националистов и была причастна к зверствам против евреев, поляков, белорусов и словаков, в дополнение к борьбе против Красной Армии.
В ответ на общественный резонанс спикер принес извинения за приглашение в парламент и честь, оказанную Хунке. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал личных извинений от премьер-министра Трюдо за приглашение нацистского деятеля.
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