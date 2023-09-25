Депутат ГД Савельев: в попытках переписать историю Запад пересек все возможные "красные линии"

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На прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, имя которого продолжает оставаться на слуху в связи с политическими скандалами и неоднозначными заявлениями, "порадовал" публику очередным откровением. Джонсон поведал миру о том, что Вторую мировую выиграли Черчилль с Рузвельтом при посильной помощи Украины.

Фото: Личный архив Дмитрия Савельева

Возможно, за этими высказываниями стоит западное образование, которое очевидно переживает не лучшие свои времена. Однако депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что английский политик явно знает, что вводит свою аудиторию в заблуждение и делает это намеренно.

— Возвышая заслуги Англии и выводя Украину в качестве самостоятельного участника Второй мировой, Джонсон, очевидно, работает над созданием удобной для Запада реальности, — комментирует высказывание англичанина Дмитрий Савельев. — Сначала Запад усиленно работал над распадом СССР, сейчас пытается ослабить Россию. И лучший способ это сделать — попытаться лишить нас национального самосознания, фундаментом которого является наша великая история.

Это было бы выгодно и другим европейским странам, которые сейчас пытаются активно обелить свое прошлое, где они не просто в считанные дни сдались Гитлеру, но и активно помогали ему в дальнейшем завоевывать соседей. Это было бы выгодно и США — стране, у которой вся история насчитывает меньше 250 лет. Да в России многие городские легенды существуют дольше, чем длится вся история Штатов!

К тому же отмечу, именно США — единственная страна применившая ядерное оружие, причем атомную бомбу сбросили на мирные японские города, о чем — опять же "благодаря" политике США — в самой Японии старательно забывают, чтобы не подводить любимого союзника.

Западу настолько нужна эта альтернативная реальность, где они — блистательные победители, а Россия изображается подлым агрессором, что они совершенно не считаются ни с фактами, ни с логикой. Как Украина могла помогать Западу в войне с фашистской Германией, если на тот момент Украина не существовала как отдельное государство? Да и современная Украина категорично отреклась от своего вклада в Великую Победу, заявив, что боролась не с Гитлером, а с большевистской Россией, другими словами, была на стороне фашистов. Это наглядно подтверждают и сносы советских памятников, в том числе военных, и переименование улиц и населенных пунктов, и возвеличивание Бандеры* и СС-ских банд, типа "Галиции".

Нам ни в коем случае нельзя спускать такие заявления "на тормозах". И дело не только в защите репутации нашей страны, но и в том, что каждое такое заявление делает все более активным того кадавра, которого Запад пытается выдать за истинную современную историю. И это совершенно недопустимо.

**лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)