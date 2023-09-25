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RaiNews24: в Италии умер один из главарей "Коза Ностра" Денаро

Мир

Один из высших руководителей сицилийской мафии, Маттео Мессина Денаро, который был задержан в январе и находился в итальянского города Аквила, скончался в больнице.

RaiNews24: в Италии умер один из главарей "Коза Ностра" Денаро
Фото: openverse

Как сообщил телеканал RaiNews24, 62-летний босс "Коза Ностра" проходил лечение от рака толстой кишки и впал в кому.

Незадолго до смерти "мафиози" мать и другие близкие родственники посетили его в больнице. Предполагается, что он будет похоронен в родном городе, Кастельветрано, на острове Сицилия.

Мессина Денаро находился в международном розыске более 30 лет. В 1993 году его включили в список самых опаснейших преступников мира.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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