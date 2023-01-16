ANSA: в Италии арестовали главу банды "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро

Стало известно об аресте одного из глав банды "Коза Ностра". Им является Маттео Мессина Денаро. Об этом проинформировал новостной телеканал ANSA.

Маттео Мессина Денаро

Агентство сообщает, что мужчина скрывался от властей с 1993 года. Он был задержан в частной клинике Ла Маддалена в Палермо.

"Великая победа государства, которое демонстрирует, что оно не сдаётся перед лицом мафии", — так сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя арест главы банды.

Напоминаем, Денаро был одним из самых разыскиваемых мафиози Италии. Арест состоялся в Сицилии в провинции Трапани. Своё прозвище преступник взял в честь известного персонажа-антигероя из итальянских комиксов.