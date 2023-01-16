Стало известно об аресте одного из глав банды "Коза Ностра". Им является Маттео Мессина Денаро. Об этом проинформировал новостной телеканал ANSA.
Агентство сообщает, что мужчина скрывался от властей с 1993 года. Он был задержан в частной клинике Ла Маддалена в Палермо.
"Великая победа государства, которое демонстрирует, что оно не сдаётся перед лицом мафии", — так сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя арест главы банды.
Напоминаем, Денаро был одним из самых разыскиваемых мафиози Италии. Арест состоялся в Сицилии в провинции Трапани. Своё прозвище преступник взял в честь известного персонажа-антигероя из итальянских комиксов.
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